Алаудинов: Зеленский из-за страха за жизнь извинялся перед Кадыровым

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поделился воспоминаниями о том, как президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, плакал и извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым в 2014 году, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Алаудинова, Зеленский тогда использовал в одном из выступлений материалы с участием Кадырова, но потом понял, что совершил ошибку, и начал молить о прощении. Когда все это произошло, Зеленский возглавлял студию «Квартал 95».

«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал, и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, „Квартал 95“, это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», — говорится в сообщении Алаудинова в Telegram-канале.

Ранее Зеленский новым законом запретил на Украине каноническую УПЦ. Кадыров отреагировал на новость об этом и назвал решение украинского лидера маразмом.