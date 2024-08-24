Кадыров назвал маразмом запрет канонической УПЦ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров не оценил решение президента Украины Владимира Зеленского на законодательном уровне запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), в разговоре с автором и соведущим программы «Москва. Кремль. Путин», журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным он назвал это решение маразмом.

«Вообще, это — маразм. Даже шайтан не мог придумать такого, не только человек. И за это их надо уничтожать», — заявил Кадыров.

По словам Кадырова, у украинской власти не осталось ничего святого, она выполняет все, что ей скажут на Западе. Кадыров уверен, что вести какие-либо переговоры с Украиной на любые темы не стоит. Более того, в эту сторону даже думать не нужно.

Глава Чечни считает, что Киев в любой момент может объединить силы с западными странами и напасть на Россию.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский подписал закон об официальном запрете канонической Украинской православной церкви. Известно об этом стало 24 августа.