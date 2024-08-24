Каноническую УПЦ официально запретили на Украине новым законом

Официально запретить УПЦ на Украине хотел и бывший президент страны Петр Порошенко, который начал двигаться в этом направлении в 2018 году. При президентстве Порошенко на Украине создали Православную церковь Украины, представители которой постепенно начали захватывать храмы УПЦ.

О подписании нового закона Зеленским стало известно 24 августа. Теперь УПЦ официально запрещена на Украине.

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук за несколько дней до запрета УПЦ на законодательном уровне заявлял, что таким образом Зеленский пытается поменять культурный код граждан, а также наплевательски относится к Конституции.