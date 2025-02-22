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Часть крыши обрушилась в горящем складе в Ростове-на-Дону

На улице Доватора в Ростове-на-Дону пожарные тушат возгорание, которое произошло на складе, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м. Предварительно, пострадавших в инциденте нет.

На складе горят поддоны, в также частично обрушилась крыша.

Пожарным удалось локализовать огонь.

Ранее при пожаре в частном доме в Омской области погибли двое детей и двое подростков. Причина возгорания устанавливается.