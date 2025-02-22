Часть крыши обрушилась в горящем складе в Ростове-на-Дону
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На улице Доватора в Ростове-на-Дону пожарные тушат возгорание, которое произошло на складе, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м. Предварительно, пострадавших в инциденте нет.
На складе горят поддоны, в также частично обрушилась крыша.
Пожарным удалось локализовать огонь.
Ранее при пожаре в частном доме в Омской области погибли двое детей и двое подростков. Причина возгорания устанавливается.