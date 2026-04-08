Часть Дагестана осталась без света из-за мощного ветра и снегопада

Дагестан снова накрыла бушующая стихия. Мощный ветер валит деревья, а снегопад обрушился на Агульский район. Часть республики осталась без света, сообщает Mash Gor .

Из-за тяжелых сугробов на крышах есть риск повреждения домов. Снег полностью покрыл автомобили, кое-где пропало электричество. Бригады энергетиков активно работают в селе Арсуг, где сложилась самая сложная ситуация. Свет обещают вернуть в течение суток.

Усугубляет положение сильный ветер, который валит деревья и сносит ЛЭП. Ураган пронесся в Махачкале и Хасавюрте, некоторые улицы перекрыты. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что упавшие деревья серьезно повредили опоры ЛЭП и припаркованные машины.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что третья волна паводка в Дагестане начнется 11 апреля. Паводок затронет реки Джумрут и Самур, а также населенные пункты в горных районах, в том числе Ботлих, Хунзах, Ахты, Леваши. Кроме того, подъем воды может затронуть прибрежные города.

В ночь на 28 марта на Дагестан обрушились мощнейшие ливни, которые в считанные часы затопили улицы городов и поселков. О последствиях непогоды, накрывшей в выходные республику, читайте в материале РИАМО.

