Мощные ливни, каких не видели больше 100 лет. Что известно о последствиях наводнения в Дагестане

Ливень в Дагестане 28 марта: хроника событий

В ночь на 28 марта 2026 года на Республику Дагестан обрушились мощнейшие ливни, которые в считанные часы затопили улицы городов и поселков. Потоки мутной воды проносились по улицам, снося все на своем пути. По сообщениям синоптиков, всего за сутки в регионе выпало более 50 мм осадков — ливней такой невиданной силы здесь не видели больше 100 лет. В последний раз подобная стихия бушевала в регионе в марте 1919 года, тогда в населенных пунктах также были отмечены серьезные подтопления и разрушения.

Уже к обеду 28 марта стало понятно, что ситуация серьезная. Больше всего сообщений о затоплениях приходило из Махачкалы: в некоторый районах города уровень воды, идущей с возвышенностей непрерывным потоком, поднялся до полутора метров, она смывала машины, скамейки, торговые палатки и мелкие хозпостройки. В столице Дагестана был введен режим ЧС. Также подтопления наблюдались в Каспийске, Буйнакске, Хасавюрте и множестве более мелких населенных пунктов.

Последствия ливня в Дагестане: разрушения и перебои со светом

Махачкала, по сообщениям с места событий, пострадала от ливня больше всего: потоками воды с улиц сметены десятки машин, на многих улицах размыло дорожное покрытие, были повалены деревья. Часть домов оказались подтоплены, особенно сильно досталось помещениям, расположенным на первых и цокольных этажах. Залило также частные домовладения. На место ЧП экстренно выехали усиленные бригады спасателей и работников коммунальных служб.

В мелких населенных пунктах региона также были отмечены подтопления, причем в ряде домохозяйств уровень воды был выше метра: в стойлах и загонах погибли несколько десятков овец и коров. Человеческих жертв, по предварительным данным, удалось избежать — благодаря своевременной эвакуации жителей. Так, из села Адильотар в Хасавюртовском районе пришлось вывезти жителей из более чем 460 домов. В Буйнакске из-за ливневых потоков возникла угроза оползней, людей из ряда кварталов также эвакуировали в места временного размещения. Всего из подтопленных районов Дагестана было эвакуировано более трех тысяч человек, из них около тысячи — дети.

Потоки воды размыли и обрушили железнодорожный мост в Хасавюрте, еще два моста находятся под угрозой обрушения. В Тляратинском и Цумадинском районах сошли лавины, там полностью перекрыты участки дорог.

От стихии пострадали и множество опор ЛЭП в различных районах республики, в результате без света осталось более полумиллиона человек. В 16 районах Дагестана и Махачкалы возникли серьезные перебои с электроснабжением из-за подтопления минимум трех подстанций. В течение суток удалось восстановить электроснабжение в нескольких десятках сел, однако к вечеру воскресенья около 110 тысяч человек все еще оставались без электричества.

Региональный Роспотребнадзор предупредил: «Вследствие осадков и подтопления в Каспийске, Махачкале и Хасавюрте отмечено временное увеличение мутности воды в источниках водоснабжения. Это явление носит природный характер и связано с влиянием паводковых вод на качество исходной воды». Ведомство рекомендует употреблять для бытовых нужд и готовки только бутилированную или кипяченую воду. На этом фоне некоторые региональные паблики сообщают о том, что продавцы подняли цену на бутилированную воду в два раза.

На протяжении всех выходных глава Дагестана Сергей Меликов проводил «летучки» в оперштабах на месте событий, контролируя ликвидацию последствий затоплений. К вечеру воскресенья, когда основной поток воды схлынул, ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Сергей Меликов, в свою очередь, пообещал поддержку дагестанцам, пострадавшим от стихии.

Режим повышенной готовности из-за ливней был продлен в Дагестане до понедельника, 30 апреля.

В чем причина потопа в Дагестане и можно ли было его избежать

По мнению синоптиков, причиной беспрецедентного ливня стал циклон, который долго формировался над Каспийским морем. Все дело в том, что атмосферные фронты в горах имеют свою специфику, и из-за особенностей рельефа осадки в горных районах часто бывают очень сильными.

По сообщению Управления информационной политики Махачкалы, одной из причин подтоплений городских территорий также стал мощный поток воды, пришедший в результате паводка рек Тарнаирки и Черкес-озеня в районе Агач-аула. Объем воды, спустившийся с гор, создал критическую нагрузку на ливневую систему города.

При этом, по сообщению ряда изданий, разрушительный масштаб затопления может быть вызван некачественным ремонтом и обслуживанием ливневой канализации. Как утверждает телеграм-канал Baza, за последние четыре года на систему ливневок в Дагестане было потрачено более полумиллиарда рублей. «В октябре 2025 года полиция Дагестана задержала гендиректора компании „Пикстрой-Сервис“ по подозрению в хищении более 40 млн рублей. По версии следствия, в актах приема-передачи были прописаны работы, которые никто не делал», — сообщает издание. Также СМИ приводят данные о том, что на многих улицах Махачкалы работы по ремонту ливневой канализации были не окончены или не проводились вовсе.