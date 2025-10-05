CBS: из-за стрельбы в Алабаме 2 человека погибли, 12 пострадали
В городе Монтгомери в штате Алабама (США) несколько человек открыли огонь, в результате происшествия двое погибли, еще 12 человек пострадали, сообщает РИА Новости.
Как рассказал телеканал CBS со ссылкой на местную полицию, враждующие вооруженные люди начали стрелять друг в друга в многолюдном районе ночных развлечений.
Начальник полиции Монтгомери Джеймс Грейбоус отметил, что трое пострадавших госпитализированы с травмами, которые представляют угрозу для их жизни.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию в районе 23:30 по местному времени (07:30 по Москве). Вооруженные люди начали стрелять посреди толпы. Пока еще никому не предъявили обвинений.
