Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205
15 мая Россия и Украина обменялись пленными солдатами. Из украинского плена возвращены 205 бойцов ВС РФ. Взамен передали такое же количество военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
Российские бойцы находятся на территории Белоруссии. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Лечение и реабилитацию военнослужащие будут проходить в медучреждениях Минобороны России.
Посредничество в возвращении пленных солдат оказали Объединенные Арабские Эмираты.
