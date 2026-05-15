Эксперт на форуме ГОСЗАКАЗ рассказал, как защитить контракты при проверках

В рамках экспертной сессии «Внимание поставщикам» участники форума «ГОСЗАКАЗ» получили практические рекомендации по отстаиванию своих интересов во время надзорных мероприятий. Дискуссия была посвящена механизмам защиты участников закупок и сохранению юридической силы контрактов, сообщили организаторы мероприятия.

Общественный омбудсмен по государственным закупкам при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве Сергей Маковеев призвал бизнес не опускать руки даже в самых напряженных ситуациях. «Даже при проверках прокуратуры не всегда нужно отчаиваться: есть практические примеры, когда вопросы можно решить законным образом, защитить интересы сторон и сохранить действительность контрактов. Но для этого нужны аргументы и документальные подтверждения объективных обстоятельств — например, от торгово-промышленной палаты или производителя», — заявил Сергей Маковеев.