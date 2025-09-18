Бывший замглавы Химок Кайгородов задержан по делу об особо крупном мошенничестве

Бывшего заместителя главы городского округа Химки Дмитрия Кайгородова задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве. Экс-чиновник работал в администрации муниципалитета в 2019–2022 годах, сообщает ТАСС .

«Кайгородов задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что Кайгородов был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с исполнением контрактов с муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района».

Согласно версии следствия, в 2022 году руководство предприятия представило в правительство Московской области фальшивые отчеты о работах по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Кроме того, обвиняемые в ходе исполнения контрактов на модернизацию котельных похитили у предприятия около 2 млн рублей.

Ранее силовики задержали замглавы села Головчино в Грайворонском районе Белгородской области Константина А. Предположительно, чиновник вымогал деньги у местных жителей за ремонт поврежденных автомобилей после атак ВСУ.