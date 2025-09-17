Бывшего замглавы села под Белгородом подозревают в мошенничестве
Фото - © Telegram-канал SHOT
Заместителя главы села Головчино в Грайворонском районе Белгородской области Константина А. задержали силовики. Он, предположительно, вымогал у местных жителей материальные средства за «решение вопроса» с поврежденными во время атак украинских беспилотников машинами, сообщает SHOT.
Константин А. якобы обещал, что поможет ускорить процедуру получения выплат за поврежденное ударами беспилотников ВСУ имущество. Одному из пострадавших он, предположительно, обещал «помочь» за 25 тыс. рублей. При этом, у мужчины полномочий заниматься такими вопросами не было.
Чиновника задержали 18 августа. 17 сентября в отношении Константина А. открыли уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Его могут посадить в колонию на срок до шести лет.
