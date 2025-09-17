Бывшего замглавы села под Белгородом подозревают в мошенничестве

Заместителя главы села Головчино в Грайворонском районе Белгородской области Константина А. задержали силовики. Он, предположительно, вымогал у местных жителей материальные средства за «решение вопроса» с поврежденными во время атак украинских беспилотников машинами, сообщает SHOT .

Константин А. якобы обещал, что поможет ускорить процедуру получения выплат за поврежденное ударами беспилотников ВСУ имущество. Одному из пострадавших он, предположительно, обещал «помочь» за 25 тыс. рублей. При этом, у мужчины полномочий заниматься такими вопросами не было.

Чиновника задержали 18 августа. 17 сентября в отношении Константина А. открыли уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Его могут посадить в колонию на срок до шести лет.

Ранее генерального директора «Евростроя» Эдгарда Х. заключили под стражу на один месяц 27 дней. Его обвиняют в совершении преступления по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки) по делу о хищениях на возведении оборонительных сооружений в Белгородской области.