Бывшего профессора академии Минобороны РФ обвинили в мошенничестве

Экс-профессор Военно-космической академии им. Можайского Минобороны РФ Кирилл Цветков похитил бюджетные деньги из заработной платы более 150 фиктивно трудоустроенных человек. Его обвинили в мошенничестве при выполнении оборонзаказа, сообщает газета «Известия» .

Цветков действовал в составе преступной группы. В этом деле замешаны и другие работники академии.

По данным следствия, в 2021–2023 гг., исполняя гособоронзаказ, учреждение заключило несколько контрактов с предприятиями. Их общая сумма — свыше 300 млн рублей.

Цветков, действуя в составе преступной группы, фиктивно трудоустроил в академию более 150 человек. Затем он похитил их заработную плату.

Возбуждено уголовное дело. На имущество фигурантов суд наложили арест на сумму свыше 30 млн рублей.

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