Бывшая теща пытается отобрать ребенка у потерявшего зрение ветерана СВО

Ветеран СВО из Пермского края, получивший тяжелое ранение и потерявший зрение, судится за сына с бывшей тещей. Женщина пытается отобрать ребенка и заявляет, что мужчина — не его биологический отец, сообщает Baza .

Дмитрий родом из Пермского края. В мае 2023 года он ушел на СВО, а в июле получил тяжелое ранение и полностью потерял зрение. Вернувшись домой, он заподозрил жену в измене и развелся.

Пара воспитывала четырехлетнего сына. Он остался жить с матерью, а Дмитрий выплачивал алименты. Сам ветеран СВО прошел реабилитацию, нашел работу в Москве и даже женился на сестре милосердия из его госпиталя.

В 2024 году бывшая супруга мужчины скончалась. Сын бойца оказался на время в детдоме. Дмитрий сразу прилетел в Пермский край, забрал ребенка и перевез его в Москву. Однако вскоре объявилась бывшая теща мужчины.

Она потребовала передать ребенка ей, заявив, что Дмитрий не является биологическим отцом мальчика. Семья ветерана утверждает, что закон не позволяет бабушке оспаривать отцовство. Однако суд принял иск. Назначена ДНК-экспертиза.

Ранее мать забрала мальчика у отца и спрятала его в монастыре в Нижегородской области. Сама женщина была в федеральном розыске за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

