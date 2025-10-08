Мать забрала у отца мальчика и спрятала его в монастыре в Нижегородской области

Отобранного у отца мальчика обнаружили в монастыре в Арзамасе

Восьмилетнего мальчика в рамках решения суда отдали папе, забрав у матери, уехавшей с ребенком в другой регион. Этому поспособствовали действия сотрудников Федеральной службы судебных приставов, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП России по Нижегородской области.

Исполнительное производство об определении места жительства восьмилетнего мальчика было в Краснодарском крае. Парня должны были передать от матери к отцу.

Женщина на протяжении продолжительного времени прятала ребенка от папы. Для этого она периодически жила в одном регионе и переезжала в другой. Так происходило несколько раз.

Через некоторое время стало известно, что женщина с сыном отправились в Нижегородскую область. Их обнаружили в монастыре в Арзамасе.

Сотрудник ФССП вместе с полицейскими, органами опеки и попечительства отправился туда. Мать ребенка задержали. Она была в федеральном розыске за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Работник ФССП передал мальчика органам опеки и попечительства. Отец на следующие сутки вылетел за ребенком из Сочи и отвез его домой.

