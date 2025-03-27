Было два открытых люка, полилась вода: пассажирка батискафа рассказала о трагедии

Елена Болдарева, пассажирка батискафа «Синдбад», который затонул в Хургаде, рассказала о трагедии. По ее словам, вода в салон полилась неожиданно, сообщает «112» .

По словам женщины, ничего не предвещало беды. К борту батискафа всех туристов везли на лодках, примерно по 20 человек. Как только люди спустились вниз, батискаф стал погружаться прямо с открытыми люками.

«Там было 2 люка открытых, неожиданно полилась вода. Кому-то удалось выплыть, кому-то нет», — вспоминает Елена.

Ей и ее супругу удалось выплыть на поверхность. Дочь и мать женщины находятся в больнице в тяжелом состоянии. К месту крушения сразу выдвинулись катера с отдыхающими. Они помогали вытаскивать людей из воды.

Батискаф «Синдбад» ударился о риф и затонул вместе с 45 туристами на борту. В Сети сообщают о 5 погибших, среди них ребенок. Туристы отмечают, что на борту толком не было жилетов, им не проводили никакого инструктажа, а компания, ответственная за погружение, даже не вела отчетность.