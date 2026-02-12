Была без присмотра: девочка провалилась под лед реки в Новосибирске и исчезла

Спасатели ищут девочку, провалившуюся под лед реки Обь в Новосибирске
Происшествия
СУ СК России по Новосибирской области

Фото - © СУ СК России по Новосибирской области

Трагедия произошла в Железнодорожном районе Новосибирска. Несовершеннолетний ребенок провалился под лед реки Обь, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Девочка была без присмотра, она гуляла по хрупкому льду, который не выдержал ее веса. Спасатели ищут ребенка в воде, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Яковлевском округе Приморья 11-летний мальчик погиб, провалившись под лед озера. Тело утонувшего ребенка обнаружили жители села в месте провала.

