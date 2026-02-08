сегодня в 06:25

В Приморье 11-летний мальчик погиб, провалившись под лед озера

В Яковлевском округе Приморья 11-летний мальчик погиб, провалившись под лед озера, сообщил региональный главк МЧС России.

«В районе села Яковлевка Яковлевского округа на озере „Байкал“ 11-летний мальчик провалился под лед», — говорится в сообщении.

Тело утонувшего ребенка обнаружили жители села в месте провала.

Ранее в Брянске двое детей примерно 10-12 лет провалилисьпод лед на реке, катаясь на ватрушках. Их тела ищут с помощью подводных камер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.