сегодня в 15:44

Провалившихся под лед детей в Брянске ищут с помощью подводных камер

В Брянске продолжаются поиски двух детей, которые 20 января провалились под лед на реке, катаясь на ватрушках. Их ищут с помощью 10 подводных камер, четырех подводных дронов и двух эхолотов, сообщает ТАСС .

Каждый день на месте проведения поисково-спасательных работ находятся порядка 50 человек. Это волонтеры «ЛизаАлерт», спасатели, правоохранители и другие специалисты.

Администрация области обеспечила поисковиков питанием. На месте установлены палатки с переговорными. Операция по поиску детей находятся на особом контроле главы региона Александра Богомаза.

Также на месте организовано круглосуточное дежурство центра медицины катастроф. Ранее отмечалось, что для обследования дна водоема использовались два робототехнических глубоководных комплекса.

20 января в Брянске двое детей примерно 10-12 лет провалились под лед на реке, катаясь на ватрушках. Трагедия произошла в районе микрорайона Московский.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.