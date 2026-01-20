Ведутся поиски: двое детей провалились под лед, катаясь на ватрушках в Брянске

сегодня в 16:59

Двое детей провалились под лед, катаясь на ватрушках в Брянске

В Брянске двое детей примерно 10-12 лет провалились под лед на реке, катаясь на ватрушках, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в районе брянского микрорайона Московский. Сейчас ведутся поиски мальчиков.

Всего в момент происшествия около реки катались пятеро детей.

На месте инцидента нашли две надувные ватрушки, а еще сотовый телефон одного из детей.

Ранее в Екатеринбурге 25-летняя девушка получила серьезные травмы позвоночника, а также сломала ребро, прокатившись на тюбинге с горки.

