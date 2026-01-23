Был порок сердца: школьник в Ленобласти умер, пробежавшись на физкультуре

Школьник в Ленобласти умер после пробежки по спортзалу на уроке физкультуры

В Ленинградской области 14-летний подросток почувствовал себя плохо после пробежки по спортзалу на уроке физкультуры и потерял сознание. Ребенка госпитализировали, но он скончался, сообщает РЕН ТВ .

В день трагедии мальчик отучился пять уроков, а затем отправился на физкультуру вместе с одноклассниками. По спортзалу он бежал в общем темпе.

После пробежки подросток остановился, оперся на стену и потерял сознание. Учитель физкультуры оказал ему первую помощь, а затем на место прибыла скорая и отвезла мальчика в больницу. К несчастью, медикам не удалось спасти ребенка.

По словам представителей школы, мальчик раньше не жаловался на здоровье. После трагедии мать рассказала, что у сына был врожденный порок сердца. Подросток находился под наблюдением кардиологов, в феврале у него должна была пройти операция по замене клапана.

В школе уверяют, что им официально не сообщали о диагнозе мальчика. Но мать утверждает, что педагоги знали о проблемах подростка, а у него самого был метотвод от нагрузок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии и выясняют, были ли нарушения со стороны школы.

