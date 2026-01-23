Шанс спасти был 99%: СК нашел виновных в смерти студентки после укола в глаз

СК признал вину врачей в смерти уколотой в глаз студентки в Воронеже

Судебно-экспертный центр Следственного комитета России завершил экспертизу по делу о гибели 22-летней студентки Маргариты Токаревой в больнице Воронежа. Эксперты пришли к выводу, что причиной трагедии стали грубые профессиональные ошибки медицинского персонала, сообщает kp.ru .

Смерть произошла в феврале 2025 года. Девушка поступила в офтальмологическое отделение с воспалением глаз, но после введения лекарственных препаратов — укола в глаз — состояние пациентки резко ухудшилось. В итоге девушка умерла в тот же вечер.

Последними словами Маргариты, которые услышала ее мать по телефону, была жалоба на то, что девушке «тяжело дышать». После этого у пациентки остановилось сердце.

Согласно официальному заключению Следкома, смерть наступила в результате анафилактического шока. При этом правоохранители выявили цепочку фатальных нарушений при оказании экстренной помощи: несвоевременное начало реанимационных мероприятий, введение несоответствующих препаратов и медлительность медиков.

Специалисты особо подчеркнули: если бы врачи действовали согласно инструкциям, вероятность того, что Маргариту удалось бы спасти, составляла 99%.

Родители погибшей студентки продолжают добиваться привлечения виновных к уголовной ответственности.

