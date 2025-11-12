Был еще один взрыв: что случилось перед трагедией с мальчиком в Красногорске

«ОМ»: перед трагедией в Красногорске произошел еще один взрыв рядом с детьми

За два часа до взрыва в Красногорске, в результате которого девятилетнему мальчику оторвало пальцы, на соседней улице тоже произошел хлопок на детской площадке, рассказали местные жители в беседе с изданием «Осторожно, Москва» . По словам очевидцев, тогда едва не пострадали дети 9-11 лет.

О взрыве, предшествующем трагедии с девятилетним Глебом, рассказали жители дома № 15 по улице Комсомольская. Горожане отметили, что странный хлопок произошел недалеко от места, где вскоре подорвался ребенок.

Местная жительница призналась, что взрослые так и не поняли, что именно взорвалось на детской площадке. К счастью, никто из несовершеннолетних не пострадал.

«На площадке были дети 9-11 лет, все сразу разбежались. Что это было, мы не поняли. Возможно дети подорвали петарду и с испугу убежали с криком „это не мы“», — рассказала женщина.

Девятилетний школьник Глеб пострадал от взрыва в Красногорске вечером 11 ноября. Мальчик возвращался домой и случайно увидел на земле сверток с прикрепленной к нему десятирублевой купюрой. Ребенок поднял деньги, после чего находка взорвалась в его руках. Свертком оказалась самодельная бомба, начиненная гвоздями.

Сейчас Глеб находится в тяжелом состоянии в Детском научно-клиническом центре имени Рошаля. Ему частично ампутировали пальцы на правой руке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Глеба в больнице и поддержал его. Глава региона заявил, что семье пострадавшего мальчика окажут необходимую помощь. Воробьев также поблагодарил врачей, которые помогают ребенку.

