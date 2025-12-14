Бусаргин: ветер повредил ЛЭП в 205 населенных пунктах Саратовской области

Круглосуточно и без перерывов экстренные службы, службы спасения и органы власти различных уровней продолжают устранять последствия разгула стихии. Сильный ветер повредил в Саратовской области линии электропередачи (ЛЭП), которые обслуживали 205 населенных пунктов. Восстановительные работы уже ведутся, об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам губернатора Саратовской области, в связи с обильными снегопадами и дорожно-транспортными происшествиями движение по-прежнему ограничено на шести участках федеральных автодорог, проходящих через Ершовский, Энгельсский, Советский, Хвалынский и Пугачевский районы. На каждом проблемном участке дежурят специалисты спасательных служб и работает спецтехника. Гражданам предлагается эвакуация во временные пункты размещения, организуется доставка топлива. В частности, вблизи села Безымянное Энгельсского района эвакуировали 148 человек, включая 34 ребенка. На девяти других участках дорог работы завершены, движение восстановлено.

На наиболее сложных участках задействован мобильный отряд тяжелой техники областной службы спасения. Он уже выполнил работы в Ровенском районе и продолжает работать в Энгельсском.

В расчистке дорог и улиц по всему региону задействовано более 1400 единиц специализированной техники. За неполные сутки было использовано 18 тысяч тонн песко-соляной смеси, 955 тонн соли и 344 тонны реагентов.

Вследствие сильных порывов ветра и падения деревьев произошли обрывы линий электропередач в 205 населенных пунктах. Восстановительные работы ведутся непрерывно. Задействованы 59 бригад.

Зафиксированы повреждения кровель 14 зданий в пяти районах. Пострадали школы, больницы, частные и многоквартирные дома.

В Саратове было повалено 132 дерева, которые оперативно убрали с проезжей части. Помимо этого, повреждены 33 участка газопроводов и 78 линий электропередач. По некоторым адресам подача ресурсов уже возобновлена, работы продолжаются.

До полной ликвидации всех последствий непогоды главы районов и руководители всех задействованных правительственных структур остаются на местах. Перед ответственными службами поставлена задача завершить основные работы до конца текущего дня: необходимо обеспечить свободный проезд по всем автотрассам и восстановить подачу коммунальных ресурсов во всех населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что с заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек, среди которых были в том числе несколько десятков детей.

