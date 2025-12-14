Почти 150 человек эвакуировали с заснеженной трассы в Саратовской области

Спасатели эвакуировали с заснеженной трассы в Саратовской области 148 человек, в том числе 34 детей. Об этом рассказал глава управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин, сообщает РИА Новости .

По словам Юрина, специалисты провели эвакуацию 148 человек, в том числе 34 детей, с трассы в Энгельсском районе в подготовленные пункты обогрева. Использовалась специализированная техника, в частности, гусеничный транспорт. В настоящее время работы на заснеженной трассе продолжаются.

Люди были эвакуированы из автомобилей, оказавшихся в снежном плену в районе села Безымянное, и доставлены в пункт временного пребывания в селе Титоренко.

В субботу в Саратовской области наблюдались обильные снегопады и ураганный ветер, достигавший 27 метров в секунду. Все аварийные и коммунальные службы функционируют в режиме повышенной готовности.

Из-за сильной метели в области введены ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта на пяти федеральных автодорогах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.