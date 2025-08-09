Буксир «Капитан Ушаков» начал тонуть в Петербурге

сегодня в 10:49

Начал тонуть буксир «Капитан Ушаков», пришвартованный к причалу Балтийского моря в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Известия» .

Инцидент произошел в пятницу утром. Сначала буксир начал крениться, а затем стал тонуть. В результате судно легло на борт.

На данный момент буксир наполовину затонул, но никаких спасательных работ на месте происшествия не проводится.

Ранее стало известно, что мазут из затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» продолжает вытекать в Черное море. Все 8 резервуаров с нефтепродуктами на борту потеряли герметичность.