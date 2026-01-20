Будет секс-рабыней: юная белорусская онлифанщица исчезла в Таиланде

Белорусская OnlyFans-модель таинственно пропала в Таиланде. Блогерша уже неделю не выходит на связь с родственниками и друзьями, сообщает SHOT .

В 2023 году 23-летняя Валерия переехала в Паттайю. Девушка зарабатывала на продаже эротического контента на платформе OnlyFans под ником Lanalourenc и организацией вечеринок. В октябре прошлого года Лера переехаоа в Пхукет.

После 13 января модель перестала выходить на связь с родными и близкими. Девушка не отвечает на сообщения, при этом они отмечаются в мессенджере как прочитанные. Близкие утверждают, что Лера могла иногда надолго пропадать, но при этом полностью связь никогда не обрывала.

По словам друзей, в последнее время Лера связалась с сомнительными людьми и могла употреблять наркотики. Близкие опасаются, что гражданку Белоруссии могли похитить и продать в рабство в Мьянме.

