Украинский прокурор Луиза Карапетян продавала нюдсы на порносайте

После того как на платформе OnlyFans появились обнаженные фотографии и видео с украинским прокурором Луизой Карапетян, она заявила, что их слил в Сеть ее бывший парень. Однако на самом деле выяснилось, что сотрудница прокуратуры сама продавала на порносайтах снимки и ролики, сообщает SHOT .

Известно, что Карапетян позировала на фото и видео в разных образах. Она снимала себя в образе медсестры, а также в эротической форме цвета хаки. При этом в своих нарядах сотрудница Новобаварской окружной прокуратуры Украины выбирала откровенные позы.

После того как снимки Карапетян попали с порносайтов в общий доступ, все фото- и видеоматериалы с ней исчезли с тематических сайтов. Позднее девушка заявила, что якобы карды в Сеть слил ее бывший возлюбленный, который хотел ей отомстить.

За какую сумму Карапетян продавала свои откровенные фотографии, не уточняется. В декларации за 2024 год она указала только зарплату и небольшие социальные выплаты.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию, когда на одной из своих страниц в соцсетях сделал репост видео со страницы звезды OnlyFans Анны Малигон. Девушка известна тем, что снимает контент сексуального характера.

