Зеленский опубликовал видео с порнозвездой

сегодня в 16:12

Украинский президент Владимир Зеленский в личном Instagram*-аккаунте репостнул видео со страницы звезды OnlyFans Анны Малигон. Девушка известна тем, что снимает контент сексуального характера, обратила внимание «Страна.ua».

Судя по всему, украинский лидер быстро удалил ролик, взятый из блога вебкам-модели. Вероятно, он случайно репостнул ее запись.

В комментариях под постом Малигон также успели обратить внимание, что ее видео репостнул Зеленский.

Между тем в налоговой службе Украины заявили, что украинские OnlyFans-модели задолжали государственному бюджету миллионы долларов.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России