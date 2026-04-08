сегодня в 18:29

Бродячие собаки растерзали девочку, которая сбежала из детсада под Астраханью

Трехлетняя девочка, оставленная без присмотра воспитателей, сбежала из детского сада в Астраханской области и наткнулась на бродячих собак. Те растерзали ее, оставив серьезные раны, сообщает «112» .

По данным следствия, малышка покинула детсад через открытую калитку. В этот момент она находилась без присмотра воспитателей.

Ребенок успел дойти до парка. Там на нее набросились бродячие собаки. Девочка получила серьезные травмы, ее госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащего присмотра в детском саду.

Ранее хаски напала на людей в поселке Светлом под Екатеринбургом. В том числе пострадали двое детей, их забрала скорая.

