Британский мотогонщик едва не погиб после столкновения с чайкой

Чайка стала причиной серьезной аварии для 55-летнего британского гонщика Марка Парретта, который едва не погиб из-за столкновения с птицей, пишет «Подъем» .

Имеющий за плечами почти сотню заездов Парретта был вынужден прекратить свое 98-е соревнование после неожиданного происшествия. Согласно сообщениям британской прессы, столкновение с трехкилограммовой птицей привело к перелому предплечья, дроблению кости и вывиху запястья спортсмена.

По словам гонщика, удар ощущался как попадание пушечного ядра. При скорости 220-240 километров в час уклониться от столкновения с чайкой было невозможно.

«Я ехал со скоростью 220-240 км/ч, так что избежать столкновения было невозможно. Мне оставалось только стиснуть зубы и терпеть. <…> Если бы оно попало мне в грудь или в шлем, я бы уже был в прошлом», — поделился воспоминаниями гонщик.

Ранее чайка напала на туристку на Сахалине и растерзала ей затылок. Ей потребовалась медицинская помощь.