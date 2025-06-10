Озверевшая чайка растерзала затылок туристке на Сахалине

Туристка по имени Евгения стала жертвой чайки на маяке Анива на Сахалине, куда она отправилась, чтобы посмотреть на достопримечательности. Девушка так сильно не понравилась птице, что та растерзала ей затылок, сообщает SHOT .

Чайка трижды попыталась прогнать Евгению с маяка. Сначала она клюнула девушку в ногу, потом влетела в макушку, а в третий раз сильно ударила клювом.

После финального нападения Евгения почувствовала, как у нее пошла кровь и надулась шишка на затылке. Потом у девушки сильно закружилась голова, самостоятельно спуститься она не смогла, пришлось обратиться за помощью к очевидцам.

После нападения птицы-киборга Евгения обратилась к врачу. Тот заявил, что уже 30 лет не слышал, чтобы чайки так нападали на человека. Оказалось, что девушка получила сотрясение мозга, а чтобы обработать рану, ей пришлось сбрить волосы на затылке.

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