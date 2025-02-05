Брат экс-президента Молдавии Додона задержан в Кишиневе

В аэропорту Кишинева Антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Александра Додона — брата экс-президента страны Игоря Додона, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к действующему лидеру страны Майе Санду телеканал ТВ-8.

«Додон сейчас находится в изоляторе Национального центра борьбы с коррупцией», — передали информацию по местному телеканалу со ссылкой на замглавы Антикоррупционной прокуратуры Василия Плевана.

Известно, что Додон прилетел в Молдавию из России, где у него есть бизнес. Его подозревают в незаконном обогащении. Других подробностей о случившемся пока не сообщается.

Ранее Игорь Додон призвал к отставке президента Майи Санду. Он считает, что Молдавией впервые управляет лидер, против которого проголосовали большинство граждан.