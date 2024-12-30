Додон: в первый раз Молдавией управляет проигравший выборы президент
В первый раз за 30 лет Молдавией управляет президент, против которого во время выборов проголосовала большая часть населения государства. Об этом заявил лидер партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, сообщает ТАСС.
Впервые в истории большая часть живущих в стране людей отдали голоса против президента во время выборов. Майя Санду выиграла благодаря фальсификациям в государстве и массовым нарушениям на избирательных участках за его пределами.
В Молдавии оказался провален и референдум о вступлении в Евросоюз, который устроила Санду. Также в стране закрыли средства массовой информации.
«Поэтому 2024 год войдет в историю как год, когда демократия в Молдове была уничтожена и была установлена тирания», — сказал Додон.
Ранее бывший глава правительства Молдавии Владимир Филат обвинил Санду в уничтожении молдавской экономики.