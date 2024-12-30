Додон: в первый раз Молдавией управляет проигравший выборы президент

В первый раз за 30 лет Молдавией управляет президент, против которого во время выборов проголосовала большая часть населения государства. Об этом заявил лидер партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, сообщает ТАСС .

Впервые в истории большая часть живущих в стране людей отдали голоса против президента во время выборов. Майя Санду выиграла благодаря фальсификациям в государстве и массовым нарушениям на избирательных участках за его пределами.

В Молдавии оказался провален и референдум о вступлении в Евросоюз, который устроила Санду. Также в стране закрыли средства массовой информации.

«Поэтому 2024 год войдет в историю как год, когда демократия в Молдове была уничтожена и была установлена тирания», — сказал Додон.

Ранее бывший глава правительства Молдавии Владимир Филат обвинил Санду в уничтожении молдавской экономики.