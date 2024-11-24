Президент Молдавии Майя Санду подверглась критике со стороны экс-главы правительства и руководителя Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимира Филата за попытки избежать личной ответственности в провале газовых переговоров с российской компанией. Филат считает, что именно Санду виновата в уничтожении молдавской экономики, пишет РИА Новости .

В 2021 году Молдавия и «Газпром» заключили соглашение о поставках газа, одним из условий которого стало проведение аудита задолженностей компании «Молдовагаз». Ключевую роль в переговорах играл Андрей Спыну, занимавший тогда пост вице-премьера. Впоследствии он возглавил министерство инфраструктуры и регионального развития, однако в ноябре 2024 года покинул этот пост.

Ситуация вызвала критику со стороны экс-премьера и руководителя ЛДПМ Владимира Филата, который считает, что президент Майя Санду пытается уйти от ответственности за проблемы в отношениях с российским газовым гигантом, возлагая всю вину на отдельных должностных лиц.

«Контракт был подписан на условиях Майи Санду, и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным. Уже потом все поняли, что именно этот контракт убил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа. Почему-то именно Спыну, а не Майя Санду», — заявил Филат.

В настоящее время газовые поставки по договору между российским «Газпромом» и «Молдовагазом» существенно сокращены. Единственным получателем топлива в объеме 5,7 млн кубометров выступает Приднестровский регион, который взамен обеспечивает поставки электричества. Для удовлетворения собственных потребностей Молдова вынуждена использовать накопленные резервы и приобретать газ через компанию Energocom на спотовых площадках.

Филат возлагает ответственность за экономические трудности и взлет газовых цен в стране на соглашение с «Газпромом», заключенное Спыну. Хотя изначально эта сделка воспринималась позитивно, а президент Санду одобрила контракт, все негативные последствия, по словам Филата, пришлось нести именно Спыну. Премьер Речан и глава энергетического ведомства Парликов рискуют столкнуться с аналогичными обстоятельствами — такое мнение высказал руководитель Либерально-демократической партии Молдовы.