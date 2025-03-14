Брала на передержку: трупы собак и кошек нашли около частного дома под Читой

Трупы собак и кошек обнаружили в окрестностях частного дома, расположенного в черте города Читы. Хозяйка зарабатывала с помощью передержки животных, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в Ивановке. Останки животных нашли на территории дома Дины М. Девушка учится на ветеринара и годами брала собак и кошек на передержку. Однако после жалобы одной из клиенток была организована проверка состояния животных.

Как утверждает Валентина, она временно передала своего кота Федю на попечение Дины и ежемесячно выплачивала ей 10 тыс. рублей. Женщине предоставляли фото питомца лишь к сроку оплаты. Хозяйка заподозрила неладное и попросила знакомого забрать кота.

По словам пострадавшей клиентки, Федю забрали в изможденном состоянии с гноящимися глазами. Ветеринар обнаружил у кота инфекцию и травмы. Из-за высокой температуры животное скончалось.

Валентина рассказала о случившемся в соцсетях, и ей написали около 10 человек с похожими историями. При этом Дина утверждает, что предупреждала хозяйку о состоянии кота.

Местные жители нашли тела животных у дома Дины в Ивановке. Студентка утверждает, что они умерли естественной смертью, но не смогла их вывезти. По мнению девушки, трупы могли быть подброшены «зоошизиками». На журналистов, которые проникли на территорию дома, Дина подала заявление в полицию.