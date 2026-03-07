сегодня в 13:02

БПЛА ВСУ ударил по объекту транспортной инфраструктуры под Белгородом

В поселке Пролетарском в Ракитянском округе украинский беспилотник нанес удар по объекту транспортной инфраструктуры. Были ранены два человека, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Одного пострадавшего с осколочным ранением живота и предплечья врачи перевозят в городскую больницу №2 в Белгороде.

У второго мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение кисти. Врачи скорой оказали помощь на месте.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 округов в Белгородской области. Использовались более 150 БПЛА и артиллерия.

