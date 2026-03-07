Более 150 атак за сутки: Белгородская область снова оказалась под ударом ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по 11 муниципальным округам Белгородской области. Противник применил более 150 беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерию. Под обстрелы и атаки дронов попали десятки населенных пунктов, есть раненые среди мирных жителей, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области за прошедшие сутки ВСУ атаковали разные районы, из-за чего зафиксирован ряд разрушений и ранения среди местного населения в семи муниципалитетах. Системы противовоздушной обороны сбили 69 дронов, однако полностью избежать последствий не удалось.

Особенно сложная обстановка сложилась в Грайворонском округе, где под удар попали сразу 19 населенных пунктов. Противник выпустил три артиллерийских боеприпаса и применил 42 беспилотника. В селе Козинка от детонации FPV-дрона пострадал мужчина — после оказания помощи он отпущен на амбулаторное лечение.

В селе Почаево число раненых при атаке на грузовой автомобиль увеличилось до двух человек: еще один мужчина с баротравмой обратился в больницу самостоятельно. Также зафиксирован случай осколочного ранения в бедро у жителя Грайворона от атаки 4 марта. Повреждения получили десятки объектов: от частных домов и машин до социальных объектов и фермерских хозяйств.

В Белгородском районе дроны атаковали 10 населенных пунктов. Из 21 БПЛА 16 были подавлены. В поселке Малиновка повреждены забор и ЛЭП, а сегодня утром (7 марта — ред.) там же два FPV-дрона подожгли частный дом — пожар оперативно потушили. В селе Отрадное пострадали хозпостройка и домовладение.

В Борисовском районе 25 дронов атаковали четыре села. 20 дронов сбиты, но в Березовке поврежден частный дом, а у села Зозули — грузовой автомобиль. В Волоконовском районе после удара по хутору Плотовка поврежден объект инфраструктуры: жители временно остались без света, ремонт начнут после согласования с Минобороны.

В Краснояружском районе зафиксирована атака 54 дронов и один артобстрел. Подавлены 14 БПЛА. Повреждены объекты в Сергиевке и Быценкове. В Шебекинском округе при детонации дрона в селе Сурково ранен мужчина, его госпитализировали. Там же повреждены семь грузовиков, микроавтобус, частный дом и автомобиль.

Единичные атаки сбитых беспилотников без последствий зафиксированы в Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Ивнянском и Новооскольском округах. В Корочанском районе дрон повредил инфраструктурный объект в селе Хмелевое.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.