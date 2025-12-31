БПЛА ВСУ атаковали гражданский объект в Ровеньках

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали объект гражданской инфраструктуры в Ровеньках ЛНР, сообщает правительство ЛНР в Telegram-канале.

«В Ровеньках атакован объект гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированы удары более 9 беспилотников самолетного типа.

Предварительно известно, что никто не погиб. Пострадавших нет.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил России с позывным Старый рассказал, что после атаки дронов в районе Макеевки в ЛНР с пробитой осколками головой прошел 16 км, неся на себе раненого сослуживца.

