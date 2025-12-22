Российский военный Старый пронес раненого сослуживца 16 км

Боец с позывным Старый рассказал, как спас товарища после атаки дронов в ЛНР

Военнослужащий Вооруженных сил России с позывным Старый рассказал, что после атаки дронов в районе Макеевки в ЛНР с пробитой осколками головой прошел 16 км, неся на себе раненого сослуживца, сообщает RT .

Военнослужащий с позывным Старый поделился подробностями спасения сослуживца во время боевых действий в Луганской Народной Республике. По его словам, инцидент произошел в районе Макеевки, когда подразделение подверглось атаке дронов.

Старый рассказал, что сначала их заметил дрон-разведчик, а затем появился беспилотник «Баба-яга».

«Гоняла меня по лесу часа три. Два сброса было. После одного меня волной подбросило, сделал сальто в воздухе. Ничего не чувствовал на адреналине. Еще по нам минометы работали. Осколком мне голову пробило», — рассказал он.

Когда дроны улетели, Старый обнаружил в лесу тяжелораненого сослуживца с пробитыми легкими и поврежденным позвоночником. Он оказал первую помощь, связал руки товарища скотчем, закинул его на плечо и начал путь к своим позициям.

Под обстрелами Старый прошел 16 км, после чего раненого эвакуировали, а самого Старого отправили на передовую для доставки припасов. Позже он вновь получил ранение и был направлен на лечение в Москву.

В этот период у Старого родился десятый ребенок. Один из его сыновей также участвовал в СВО и погиб при выполнении боевой задачи

