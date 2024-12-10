БПЛА атаковали военный аэродром под Саратовом

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Губернатор заявил о пресечении атаки БПЛА на военный аэродром под Саратовом

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале заявил об отражении атаки беспилотников на местный военный аэродром. По его словам, на месте сбили вражеские дроны.

Согласно предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте работают экстренные службы.

Прочие детали неудавшейся атаки выясняются.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска захватили позиции противника на юге города Волчанск Харьковской области. По его словам, россияне также начали активнее атаковать в окрестностях харьковских Старицы и Тихого.