Неадекватный водитель чуть не сбил людей на переходе в Коммунарке

В столичной Коммунарке неадекватный водитель на дороге решил «поиграть» в извращенную версию боулинга, сообщает «Что там, Москва?» .

На видео из одной из машин показано, что автомобиль перестраивается между рядами на скорости, а также на красный сигнал светофора вылетает на переход, по которому идет множество пешеходов.

Не видно, чтобы кто-то пострадал, люди успели отреагировать на мчащееся авто.

Ранее BMW «раскололась» надвое, врезавшись в столб в Оренбурге.

