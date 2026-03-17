BMW «раскололась» надвое, врезавшись в столб в Оренбурге
В результате ДТП в Оренбурге погиб один человек. По предварительной информации, автомобиль марки BMW «раскололся» надвое, врезавшись в столб, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что водитель легковушки не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП.
Пассажир 2006 года рождения скончался. Водитель и еще 2 пассажира госпитализированы. Подробности произошедшего устанавливаются.
