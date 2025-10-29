Боролся с раком: умер серый волк Тарзан, живший в Московском зоопарке

В Московском зоопарке скончался серый волк Тарзан. Он долгое время боролся с онкологией, но болезнь одержала верх, сообщает пресс-служба зоосада.

Тарзан родился весной 2012 года в зоосаде в Великом Устюге, спустя год его перевезли в столицу. Он поселился вместе с самкой Радой. Сначала волк вел себя недоверчиво, а когда пугался, то высоко подпрыгивал.

Со временем он привык к новой обстановке — в этом животному помогли сотрудники зоосада, которые регулярно занимались с ним.

С Радой у Тарзана были прекрасные отношения — парочка часто выходила на прогулки. После смерти друга Рада долгое время приходила в себя.

Она несколько недель была более отстраненной и с недоверием относилась к киперам. Сотрудники зоопарка помогли ей перенести потерю с помощью регулярных тренингов.

Ранее в Московском зоопарке скончалась легендарная тапир-долгожитель Сью. По аналогии с человеческим возрастом ей было около 100 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.