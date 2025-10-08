Легендарная тапир-долгожитель Сью скончалась в Московском зоопарке

Для своего вида она была настоящей долгожительницей: в природе эти животные редко доживают до 24 лет, а в зоопарках их продолжительность жизни обычно составляет 25–30 лет. По аналогии с человеческим возрастом Сью было около 100 лет.

Тапир родилась в зоопарке Детройта в феврале 1988 года и переехала в Москву в 2005 году. В последние годы у животного наблюдались серьезные возрастные проблемы со здоровьем. Зоологи особенно тщательно следили за состоянием ее суставов, копыт, глаз и зубов.

Этим летом из-за переменчивой погоды Сью смогла выйти в уличный вольер только в июле и уже в августе вернулась в теплое помещение павильона «Солнечные медведи».

