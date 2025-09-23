сегодня в 21:04

Более 10 животных погибли в мощном пожаре в новосибирском зоопарке

Крупное возгорание на территории новосибирского зоопарка ликвидировано. Общая площадь пожара составляет 180 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло во вторник вечером. Прибывшие на место пожарные не допустили распространения огня. В настоящее время продолжается разбор и пролив конструкций.

При ликвидации возгорания сотрудники МЧС спасли быка, верблюда и 3 козы из горящих вольеров.

Как пишет SHOT, в результате крупного пожара в зоопарке погибли 10 животных. Огонь полностью уничтожил 2 вольера.

