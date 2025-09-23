Животные кричат от ужаса: зоопарк загорелся в Новосибирске
Вольеры с быком, козами и пятнистыми оленями загорелись в зоопарке Новосибирска
Крупный пожар произошел во вторник вечером в новосибирском зоопарке. В результате ЧП погибли некоторые животные, сообщает Baza.
По словам очевидцев, загорелись вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями.
На опубликованных кадрах видно, как на территории зоопарка полыхает пожар. В небо поднимаются белый густой дым, а также языки пламени и искры, которые разлетаются в разные стороны.
Слышны крики животных, пишут местные жители.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Зверей пытаются спасти.