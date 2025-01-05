Больше 4,8 тыс испачкавшихся в мазуте птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе

Свыше 4,8 тыс. испачкавшихся в мазуте птиц спасли на побережье Черного моря в Анапе и Темрюкском районе, сообщает пресс-служба Оперштаба Краснодарского края в Telegram-канале .

«Вымазавшихся в мазуте пернатых доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день работает четыре пункта в Анапе и один — в поселке Волна Темрюкского района. В воскресенье начинает работать крупный центр на базе пансионата «Полярные Зори» в Витязеве.

В Оперштабе отметили, что более 2 тыс. птиц были переданы в центры реабилитации в других регионах России. Здоровых пернатых уже выпускают на волю в районе Старой Кубани в Краснодаре и на территории Тамано-Запорожского заказника.

Ранее нетрезвый мужчина пытался отобрать у девушек-волонтеров птиц, которые испачкались в мазуте на берегу Анапы. Он якобы планировал отпустить их на волю.