Более десяти рейсов задержали в Пулково из-за ложном сообщении о минировании

В петербургском Пулково задержали более десяти рейсов из-за проверки после ложного сообщения о минировании, сообщает RT со ссылкой на источник.

По словам очевидцев, некоторых пассажиров не выпускали из самолетов и не сажали в них.

«Усилили меры безопасности», — рассказал источник.

По его словам, «сейчас все нормализуется».

Ранее в аэропорту Пулково в Петербурге самолет не смог припарковаться у рукава из-за сильного снегопада.