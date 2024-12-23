Более десяти рейсов задержали в Пулково из-за ложном сообщении о минировании
В петербургском Пулково задержали более десяти рейсов из-за проверки после ложного сообщения о минировании, сообщает RT со ссылкой на источник.
По словам очевидцев, некоторых пассажиров не выпускали из самолетов и не сажали в них.
«Усилили меры безопасности», — рассказал источник.
По его словам, «сейчас все нормализуется».
Ранее в аэропорту Пулково в Петербурге самолет не смог припарковаться у рукава из-за сильного снегопада.