Более 71 тыс тонн загрязненного грунта собрали на побережья Кубани
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Свыше 71 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрали на побережья Краснодарского края. На сегодняшний день очищено более 56 км береговой линии, сообщает пресс-служба МЧС России.
«Собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что при проведении водолазных работ возле российских судов «Волганефть 212» и «Волганефть 239» выхода нефтепродуктов не обнаружено.
В настоящее время обследовано более 1,3 тыс. км береговой линии. Сотрудники МЧС и волонтеры вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта.
Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.