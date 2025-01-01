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Более 71 тыс тонн загрязненного грунта собрали на побережья Кубани

Свыше 71 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрали на побережья Краснодарского края. На сегодняшний день очищено более 56 км береговой линии, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что при проведении водолазных работ возле российских судов «Волганефть 212» и «Волганефть 239» выхода нефтепродуктов не обнаружено.

В настоящее время обследовано более 1,3 тыс. км береговой линии. Сотрудники МЧС и волонтеры вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.