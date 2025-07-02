Озвучены экономические последствия, ожидающие Азербайджан из-за конфликта с РФ

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Экспортеры из Азербайджана столкнутся с крупными убытками, если утратят рынок РФ. Большой удар будет нанесен по тем, кто продает в Россию сельскохозяйственную продукцию, текстиль и алкогольные напитки, рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. Об этом пишет РИА Новости .

1 июля депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков рассказал местному изданию Minval о паузе в переговорах между Москвой и Баку по некоторым экономическим проектам.

Севостьянов отметил, что, если доступ для товаров из соседней страны в Россию ограничат, потери Баку понесет огромные. Азбербайджан экспортирует в РФ алкоголь, сельскохозяйственную продукцию и текстиль.

Особо уязвимы поставки сельскохозяйственной продукции. Речь идет о вине, орехах и овощах. Большое их количество экспортируется в Россию.